(3) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

08 مارس 2026 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
شهداء العدوان على غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد، بأن 3 شهداء بينهم 2 انتشال و4  وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 641 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 1,711 مصابًا، وإجمالي الانتشال 755 شهيدًا.

وبذلك، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 72,126 شهيدًا 171,809 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

