موجة جديدة من صواريخ إيران البالستية تهز "إسرائيل": إصابات وأضرار جسيمة

08 مارس 2026 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
دخان يتصاعد من مبنى في "تل أبيب" جراء صاروخ إيراني

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ البالستية على "إسرائيل"، ما أسفر عن إصابة عدة إسرائيليين وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني بحسب وسائل إعلامية إسرائيلية..

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حصيلة الضربة الأخيرة، التي وقعت نحو الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي، ارتفعت إلى 6 جرحى، من بينهم حالة واحدة حرجة إثر سقوط شظايا صاروخ على مبنى وسط "تل أبيب".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط مصابين اثنين في بتاح تكفا شمال "تل أبيب"، إضافة إلى ثلاثة آخرين، بينهم حالة حرجة، حسب تقرير الإسعاف الإسرائيلي. كما سجلت انفجارات ضخمة في "تل أبيب" والقدس وغرب رام الله في الضفة الغربية.

وأكد التلفزيون الإيراني أن هذه الموجة، رقم 28 من الهجمات الصاروخية، تضمنت صواريخ ثقيلة من طراز "خيبر"، في استمرار للرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، تعمل وحدات البحث والإنقاذ الإسرائيلية في مواقع الارتطام وسط دولة الاحتلال، مع تحذيرات من انهيار بعض المباني المستهدفة مباشرة من الصواريخ الإيرانية.

ودوت صافرات الإنذار على مدار طويل من الوقت في عموم مدن دولة الاحتلال، وذلك بعد انطلاق دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية بعد الإصابة المحققة في "تل أبيب".

وقالت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية": صفارات الإنذار تدوي في المنطقة الصناعية بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ نحو المنطقة.

