موعد عيد الفطر 2026 وموعد عيد الأضحى فلكيًا

08 مارس 2026 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
...
موعد عيد الفطر والأضحى فلكيا

تداولت منصات ومواقع مهتمة بالشؤون الفلكية تقديرات أولية لمواعيد الأعياد الإسلامية خلال عام 2026، والتي تشير إلى تواريخ متوقعة لكل من عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، استناداً إلى الحسابات الفلكية.

وبحسب هذه التقديرات، فمن المتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026، ليكون أول أيام العيد.

كما تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الاثنين 18 أيار/مايو 2026، في حين من المتوقع أن تصادف وقفة عرفة يوم الثلاثاء 26 أيار/مايو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 أيار/مايو 2026.

وتبقى هذه التواريخ تقديرات فلكية أولية، إذ يعتمد الإعلان الرسمي لبداية الأشهر الهجرية والأعياد الإسلامية على رؤية الهلال التي تعلنها الجهات الدينية المختصة في الدول الإسلامية.

