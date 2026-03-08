فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر: أيام للتوبة والمغفرة

رمضان شهر مبارك يلمس القلوب ويحيي النفوس، تتضاعف فيه الحسنات، وتُغلق أبواب النار، وتُفتح أبواب الجنة. وإذا كان رمضان كله خيرًا وبركة، فإن العشر الأواخر تمثل فرصة ذهبية للتقرب إلى الله عز وجل، فهي أيام تستجاب فيها الدعوات، وتُرفع الدرجات، وتُغفر الذنوب، وتختص بليلة القدر التي قال الله عنها: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (سورة القدر).

أفضل أعمال العشر الأواخر من رمضان

اتّبع النبي ﷺ في العشر الأواخر نمطًا مميزًا من العبادة، كما روته عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد مئزره" (رواه البخاري ومسلم).

ومن أهم الأعمال المستحبة:

قيام الليل: خلوة بين العبد وربه، ومناجاة في أطراف الليل.

قراءة القرآن: التلاوة وتدبر معانيه من أعظم القربات.

الصدقة: مضاعفة الأجر، خصوصًا في سبيل الله، مثل إفطار الصائمين ودعم المحتاجين.

الدعاء والاستغفار: للصائم دعوة لا تُرد عند فطره، ويستحب الدعاء بما شاء من الأدعية المأثورة.

الاعتكاف: سنة مؤكدة للتفرغ للعبادة والتقرب إلى الله.

أدعية مستحبة في العشر الأواخر

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" (رواه الترمذي وابن ماجه)

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار" (رواه البخاري ومسلم)

"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل" (رواه ابن ماجه)

ليلة القدر

هي ليلة عظيمة تأتي في العشر الأواخر من رمضان، فيها نزل القرآن، وقد قال الله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر" (سورة القدر).

فضلها: قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه، وعبادتها خير من عبادة ألف شهر.

علاماتها: الأصل أنها في العشر الأواخر، وقد دلّت الأحاديث على اختلاف الليالي فيها، ورجّح بعض العلماء ليلة 27، وتظهر بعض العلامات مثل طلوع الشمس صبيحتها بلا شعاع.

أفضل الأدعية فيها: ما ورد عن النبي ﷺ لعائشة: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"

وتبدأ العشر الأواخر من رمضان في فلسطين من الليلة بعد القادمة، ليلة الاثنين-الثلاثاء، العشر الأواخر من رمضان فرصة ذهبية للتوبة والمغفرة، والتقرب إلى الله، وتحقيق أقصى درجات الثواب. ومن اجتهد في العبادة والقيام فيها، خصوصًا ليلة القدر، فقد فاز فوزًا عظيمًا بنيل أجر يعادل 83 عامًا، فليحرص المؤمن على اغتنام هذه الأيام بقلوب خاشعة وأعمال صالحة.

المصدر / فلسطين أون لاين