تقرير: الأهالي يتجهون نحو طفولة عملية بعيدًا عن الشاشات

شهدت اتجاهات التربية تحوّلًا ملحوظًا، مع تزايد رغبة الأهل في توفير أنشطة عملية وتجارب واقعية لأطفالهم بعيدًا عن الأجهزة والشاشات، وفقًا لأول تقرير لاتجاهات أولياء الأمور الصادر عن منصة Pinterest.

وأشار التقرير، الذي نُشر الثلاثاء، إلى أنّ العائلات صمّمت مرحلة الطفولة بعناية لتكون قائمة على الإبداع والنية والتجارب ذات المعنى، بحسب سيدني ستانباك، المسؤولة العالمية عن الاتجاهات والرؤى في المنصة.

طفولة غنية بالتجارب الواقعية

كشف التقرير عن ارتفاع كبير في عمليات البحث حول:

أنشطة بدون شاشات

أفكار لتقاليد عائلية

صيف بلا هاتف

التخلّص من السموم الرقمية

وارتفعت عمليات البحث حول الأنشطة التعليمية للأطفال بنسبة 280%، والتعلم في الهواء الطلق بنسبة 65%، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتعلم خارج الإنترنت والأنشطة المرتبطة بالطبيعة.

وتضمنت الاتجاهات الأخرى:

أنشطة بيئية وأنشطة عن الحيوانات البرية

جداول الروتين اليومي

الأشغال اليدوية التعليمية

أوراق العمل الإدراكية

أنشطة الرياضيات للأطفال

كما أظهر التقرير رغبة الأهل في تحويل مساحات المعيشة إلى ملاعب ومختبرات للإبداع، حيث ارتفعت عمليات البحث حول ملاعب الأطفال المنزلية المصنوعة يدويًا بنسبة 630%، وأفكار اللعب الحسي بنسبة 1,070%.

موازنة التكنولوجيا مع الحياة الواقعية

وأكد الدكتور برايان رازّينو، اختصاصي نفسي إكلينيكي، أن هذه التوجهات تهدف إلى بناء قدرات أساسية لدى الأطفال مثل المرونة، الفضول، التنظيم الذاتي، التعاطف، والقدرة على المبادرة، من خلال التجارب الواقعية والجهد العملي، وليس فقط عبر الشاشات.

ولفت التقرير إلى أن الأهل لا يسعون لإلغاء التكنولوجيا، بل لموازنة استخدامها، حيث ارتفعت عمليات البحث عن:

أفلام الرسوم المتحركة للأطفال بنسبة 430%

أجواء ليلة سينمائية في المنزل بنسبة 140%

حفلات سينما في الفناء الخلفي بنسبة 60%

وأكدت ستانباك أن الأهل يحوّلون الترفيه إلى فعاليات عائلية ذات طابع خاص تشمل الزينة، الوجبات الخفيفة، والتواصل المقصود مع الأطفال، مشيرة إلى أن الأنشطة الرياضية والمغامرات العملية تحظى أيضًا بشعبية متزايدة.

نصائح عملية من التقرير

ليلة سينمائية في الفناء الخلفي: استخدموا الوسائد والبطانيات والفشار المفضل، مع إمكانية عرض الفيلم على ملاءة أو شاشة قابلة للنفخ.

مفكرة المسافر: لتخطيط الرحلات وتدوين ما يجب حمله، والاحتفاظ بالذكريات والصور.

جدول الروتين اليومي للأطفال: يشمل الاستيقاظ، ترتيب السرير، تنظيف الأسنان، تناول الفطور، والذهاب إلى المدرسة.

أفكار اللعب الحسي: مثل عجينة الفقاعات المصنوعة من نشا الذرة، الرمل القمري المنزلي، أو حقيبة اللعب الحسي بالأوراق.

يأتي هذا التحوّل في وقت يلاحظ فيه الأهل ارتفاع مستويات القلق وتشتت الانتباه لدى الأطفال، ما يجعل التركيز على التجارب الواقعية والأنشطة العملية خطوة مهمة لبناء طفولة متوازنة وذكريات طويلة الأمد.

