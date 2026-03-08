الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وباردًا إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد إلى بقاء فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا وشديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب التوقعات، يكون الجو الاثنين غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وباردًا نهارًا وشديد البرودة ليلًا، خصوصًا في المناطق الجبلية، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع احتمال ضعيف لهطول أمطار متفرقة، خاصة في المناطق الشمالية.

أما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا نهارًا وباردة ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويستمر الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة يوم الأربعاء، مع أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية بوجه عام، فيما تتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل المتأخرة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وحذّرت الأرصاد من خطر تشكّل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر يومي الأحد والاثنين، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وارتفاع موج البحر.

