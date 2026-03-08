"ماك بوك نيو".. حاسوب جديد من أبل بسعر منخفض وتقنيات غير مسبوقة

كشفت شركة أبل عن حاسوبها المحمول الجديد "ماك بوك نيو"، الذي يُعد فئة جديدة ضمن أجهزة الشركة، ويبدأ سعره من 599 دولارًا، في خطوة تهدف إلى تقديم جهاز ماك بتكلفة أقل مع تقنيات مختلفة عن الإصدارات السابقة.

وبحسب تقرير لموقع ناين تو فايف ماك المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن الجهاز يمثل أول منتج من أبل يجمع ثلاث تقنيات فريدة، أبرزها لوحة تتبع جديدة وشريحة معالجة مختلفة، إضافة إلى دعم عدة منافذ بيانات.

لوحة تتبع بتصميم مختلف

يأتي "ماك بوك نيو" بلوحة تتبع جديدة تعتمد على النقر الميكانيكي الفعلي في أي مكان من اللوحة، بخلاف معظم أجهزة ماك الحديثة التي تستخدم تقنية النقر المُحاكى عبر ردود الفعل اللمسية.

ويُعد هذا التصميم تغييرًا لافتًا في فلسفة أبل التي اعتمدت لسنوات طويلة على لوحات التتبع اللمسية في حواسيبها المحمولة.

شريحة "إيه 18 برو" لأول مرة في جهاز ماك

يعتمد الجهاز على شريحة "إيه 18 برو"، وهي الشريحة التي ظهرت لأول مرة في هواتف آيفون 16 برو عام 2024.

وتقول أبل إن الشريحة المصنّعة بتقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني توفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

ووفق الشركة، يقدم "ماك بوك نيو" أداء أسرع بنسبة تصل إلى 50% في المهام اليومية مقارنة ببعض الحواسيب المزودة بمعالجات إنتل كور ألترا 5.1، كما قد يصل الأداء إلى ثلاثة أضعاف في مهام الذكاء الاصطناعي.

ويضم الجهاز أيضًا محركًا عصبيًا من 16 نواة يدعم ميزات أبل إنتليجنس الخاصة بالذكاء الاصطناعي على الجهاز.

تصميم بلا مروحة

من أبرز مزايا الجهاز أنه يعمل من دون مروحة تبريد، ما يجعله هادئًا أثناء الاستخدام، مع الحفاظ على أداء مناسب للمهام اليومية مثل الكتابة وتحرير الصور والاستخدامات الإبداعية.

منافذ بيانات متعددة

يُعد "ماك بوك نيو" أيضًا أول جهاز من أبل يعمل بشريحة من سلسلة إيه ويأتي مع أكثر من منفذ بيانات، إذ يضم منفذي يو إس بي – سي.

لكن أحد المنفذين يقتصر على سرعات نقل يو إس بي 2 ولا يدعم توصيل الشاشات الخارجية.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز للطلب المسبق بسعر يبدأ من 599 دولارًا، على أن يبدأ طرحه في الأسواق في 11 مارس.

