أسعار الوقود في أمريكا تقفز لأعلى مستوياتها منذ سنوات

سجلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة قفزة مفاجئة هي الأعلى منذ سنوات، بعد أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات (AAA) عن ارتفاع سعر غالون البنزين بمعدل 50 سنتاً على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي فقط.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة التصعيد العسكري المباشر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد محللون اقتصاديون أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع هو الحرب المستمرة على إيران، والتي أدت إلى اضطراب كلي في أسواق الطاقة العالمية.

ومع دخول الصراع مراحل متقدمة، تسود حالة من اليقين لدى المستثمرين بأن أزمة الطاقة الحالية قد تطول، مما دفع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية انعكست مباشرة على مضخات الوقود في الشوارع الأمريكية.

شلل الإنتاج الخليجي

ولم تقتصر الأزمة على العمليات العسكرية المباشرة، بل امتدت لتشمل توقفاً شبه كامل للإنتاج في معظم دول الخليج العربي، التي تعد خزان الطاقة العالمي.

وبحسب التقارير الميدانية، فإن العملية الإنتاجية واجهت تعقيدات لوجستية وأمنية أجبرت كبرى الشركات على تعليق نشاطها.

ويزيد من قتامة المشهد توقف حركة التصدير عبر مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط في العالم. ومع تحول المضيق إلى منطقة عمليات عسكرية، بات وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية "شبه مستحيل"، مما خلق فجوة هائلة بين العرض والطلب.

