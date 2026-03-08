فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

12500 شهيدة في غزة و21000 أرملة منذ بدء حرب الإبادة

فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر: أيام للتوبة والمغفرة

علماء بريطانيون يكتشفون بروتينًا يهدد البصر لدى مرضى السكري

تحذيرات من قفزة تاريخية بأسعار النفط مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز

3 شهداء و5 إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة أبو فلاح

تقرير: الأهالي يتجهون نحو طفولة عملية بعيدًا عن الشاشات

أميركا و"إسرائيل" تبحثان إرسال قوات خاصة للاستيلاء على مخزون اليورانيوم الإيراني

الطقس: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لأمطار خفيفة

"ماك بوك نيو".. حاسوب جديد من أبل بسعر منخفض وتقنيات غير مسبوقة

أسعار الوقود في أمريكا تقفز لأعلى مستوياتها منذ سنوات

أسعار الوقود في أمريكا تقفز لأعلى مستوياتها منذ سنوات

08 مارس 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
...
أسعار البنزين في الولايات المتحدة قفزت بمعدل 50 سنتاً للغالون

سجلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة قفزة مفاجئة هي الأعلى منذ سنوات، بعد أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات (AAA) عن ارتفاع سعر غالون البنزين بمعدل 50 سنتاً على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي فقط.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العالمية، نتيجة التصعيد العسكري المباشر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد محللون اقتصاديون أن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع هو الحرب المستمرة على إيران، والتي أدت إلى اضطراب كلي في أسواق الطاقة العالمية.

ومع دخول الصراع مراحل متقدمة، تسود حالة من اليقين لدى المستثمرين بأن أزمة الطاقة الحالية قد تطول، مما دفع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية انعكست مباشرة على مضخات الوقود في الشوارع الأمريكية.

شلل الإنتاج الخليجي

ولم تقتصر الأزمة على العمليات العسكرية المباشرة، بل امتدت لتشمل توقفاً شبه كامل للإنتاج في معظم دول الخليج العربي، التي تعد خزان الطاقة العالمي.

وبحسب التقارير الميدانية، فإن العملية الإنتاجية واجهت تعقيدات لوجستية وأمنية أجبرت كبرى الشركات على تعليق نشاطها.

ويزيد من قتامة المشهد توقف حركة التصدير عبر مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط في العالم. ومع تحول المضيق إلى منطقة عمليات عسكرية، بات وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية "شبه مستحيل"، مما خلق فجوة هائلة بين العرض والطلب.

المصدر / وكالات
#أمريكا #أسعار الوقود #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة