إجلاء 1929 مصابًا إسرائيليا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب مع إيران

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، إجلاء 1929 إسرائيليًا إلى المستشفيات منذ اندلاع الحرب مع إيران، نتيجة الهجمات المتبادلة والتطورات العسكرية المتسارعة بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المصابين نُقلوا إلى عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المناطق، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مشيرةً إلى أن الطواقم الصحية تعمل في حالة استنفار متواصل منذ بداية المواجهات.

وبيّنت أن الإصابات توزعت بين حالات متفاوتة الخطورة، في حين يواصل عدد من المصابين تلقي العلاج داخل الأقسام المختلفة، بينما غادر آخرون المستشفيات بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الحرب العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على وإيران، والذي أسفر عن إطلاق صواريخ وهجمات متبادلة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدة مناطق.

