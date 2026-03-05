فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل سلّمت السلطة الفلسطينية محمود العدرا سرًا إلى فرنسا؟

بريطانيا موّلت تقريرًا عن مزاعم "العنف الجنسي في 7 أكتوبر" لتبرير الإبادة

وزارة الدفاع التركية: نراقب من كثب أنشطة "بيجاك" الكردية في إيران

تحت خيام لا تصدّ الصَّقيع... أطفال غزَّة يرتجفون بلا مدافئ

مع استمرار الحرب... خسائر الاحتلال تتوسَّع وسط تعتيم إعلاميّ إسرائيليّ

لهذا السبب.. (إسرائيل) تمنع إدخال أدوية الزكام لأطفال غزة منذ أشهر

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا وأذربيجان

إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا

"حماس" تدين العدوان الإجرامي على لبنان والمخيمات الفلسطينية

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

وزارة الدفاع التركية: نراقب من كثب أنشطة "بيجاك" الكردية في إيران

05 مارس 2026 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تراقب أنشطة حزب "الحياة الحرة" الكردستاني (بيجاك) في إيران من كثب، إضافة إلى التطورات في المنطقة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة.

ويأتي ذلك، في ظل تقارير غربية عن تحركات لجماعات كردية انفصالية بدعم من واشنطن والاحتلال الإسرائيلي تمهيداً لشنّ هجوم بري في إيران بهدف إضعاف النظام وإسقاطه.

طالع المزيد: تركيا تحتج لدى إيران بشأن صاروخ باليستي اقترب من أجوائها

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، في مؤتمر صحافي، إن تركيا "لا تؤيّد تقسيم الدول المجاورة، بل تؤيّد الحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول".

وأضاف، "لا تؤثر أنشطة الكيانات التي تغذي النزعة الانفصالية العرقية، مثل منظمة بيجاك، سلباً على أمن إيران فحسب، بل على السلام والاستقرار العام في المنطقة".

 وشدد أن أنقرة "تراقب من كثب أنشطة الحزب في إيران والتطورات في المنطقة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة".

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية، الثلاثاء، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعمل لتسليح قوات كردية بهدف إثارة انتفاضة شعبية في إيران، بحسب مصادر عدة مطلعة.

طالع التفاصيل: ما حقيقة تسلل مسلحين أكراد إلى حدود إيران؟ مصدر أمني يكشف

وقالت المصادر إن إدارة ترامب تجري محادثات نشطة مع مجموعات معارضة إيرانية وقيادات الأكراد في العراق بشأن تقديم الدعم العسكري لهم.

المصدر / وكالات
#تركيا #إيران #أنقرة #بيجاك الكردية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة