مع استمرار الحرب... خسائر الاحتلال تتوسَّع وسط تعتيم إعلاميّ إسرائيليّ

غزة/ محمد أبو شحمة:

في الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أظهرت الصواريخ الإيرانية قدرتها على تحقيق خسائر فادحة داخل الأراضي المحتلة، والتسبب أيضا في مقتل مستوطنين رغم التحصينات العالية.

ويؤكد الحرس الثوري الإيراني أنه سيشن هجمات أشد على قواعد الولايات المتحدة في المنطقة ودولة الاحتلال، ضمن الرد على العدوان.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني: إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر لحظة بلحظة على الولايات المتحدة و(إسرائيل)".

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إلى أن إيران ستواصل هجماتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة والاحتلال.

وداخل الأراضي المحتلة، أكدت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن 1274 مستوطنا أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران السبت الماضي.

كما أفاد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة (تل أبيب) في معطياته بأن 13 مستوطنا قتلوا منذ بداية الحرب.



كذلك، تم إجلاء 1274 شخصًا من الأراضي المحتلة إلى المستشفيات، منهم 96 يتلقون العلاج حاليًا، ومن بين الجرحى 4 حالات خطيرة، و23 حالة متوسطة، و65 بحالة طفيفة، و4 يخضعون للتقييم الطبي.

وحول ما حدث في "بيت شيمش"، أكد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لصحيفة "معاريف" العبرية، أن خبراء المتفجرات من شرطة الاحتلال يفحصون تركيبة ووزن المادة المتفجرة التي احتواها الصاروخ الذي أصاب الملجأ بصورة مباشرة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصاروخ كان يحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، وفق تصريح المصدر المسؤول في شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، ذكر موقع القناة السابعة العبرية أن مركبة القيادة الميدانية الخاصة برئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية لدى الاحتلال إلعاد أدري، تعرضت للرشق بالحجارة أثناء سيرها نحو موقع الاستهداف في مستوطنة بيت شيمش، وذلك تعبيرا من المستوطنين عن غضبهم.

ورد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا الاستهداف واصفا إياه بأنه خطير، مؤكدا أنها عرضت حياة ضباط جيش الاحتلال للخطر خلال توجههم لتقديم الدعم للمتضررين من ضربة الصاروخ الإيراني، ومشددا في الوقت ذاته على رفض أي مظاهر عنف ضد قادة جيش الاحتلال وجنوده.

بدوره، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن إيران، من خلال قصفها الصاروخي، تركز على استهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، موضحًا أن هذه المنطقة تمثل المركز الاقتصادي الأهم في (إسرائيل)، إضافة إلى كونها الأكثر كثافة بشرية.

وقال أبو عواد في حديثه لصحيفة “فلسطين” إن هذه المناطق تُعد تاريخيًا هدفًا ذا حساسية عالية، مشيرًا إلى أن إيران “تبلي بلاءً حسنًا في إيصال صواريخها إلى قلب دولة الاحتلال، وتحديدًا إلى ما يُعرف بمنطقة غوش دان، التي تُعد الثقل الاقتصادي والديمغرافي لـ(إسرائيل)”.

وأضاف أن القلق الإسرائيلي يتصاعد إزاء احتمالية امتلاك إيران قدرة صاروخية بعيدة المدى تتيح لها مواصلة الاستهداف لفترة أطول، خاصة في ظل تقديرات بأن الاحتلال لن يتمكن من حسم الحرب عبر القوة الجوية فقط.

وأكد أبو عواد أن المحصلة النهائية لأي مواجهة عسكرية تتمثل في تحقيق أهداف الحرب، لافتًا إلى وجود قلق أمريكي إسرائيلي مشترك من استمرار وتيرة القصف الإيراني وعدم تراجعها.

وقال إن إيران تبدو حريصة على ضبط إيقاع إطلاق صواريخها، بما ينسجم مع استراتيجية تقوم على إطالة أمد المواجهة من خلال التدرج في استخدام القوة، بما يخدم أهدافها العسكرية والسياسية.

صور أقمار صناعية

وأظهرت صور أقمار صناعية آثار القصف الإيراني الذي شهدته مستوطنة بيت شيمش غربي القدس المحتلة، الأحد الماضي، والذي أسفر عن مقتل 9 مستوطنين وإصابة 51 آخرين، وتسبب في دمار واسع أحدث صدمة عميقة في أوساط الجمهور الإسرائيلي.

ورصد التحليل، مجموعة من الصور الجوية التي وثقتها منصات إخبارية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، لتحديد الموقع الجغرافي لمكان سقوط الصاروخ على مجمع استيطاني، حيث أصاب أحد الملاجئ بصورة مباشرة وتسبب في دمار واسع وصل إلى عدد من المنازل المجاورة.

ويظهر التحليل البصري الذي أعدته قناة "الجزيرة" للمشاهد ومطابقتها بالخرائط أن 8 منازل، بما فيها مبنى الملجأ، تضررت بصورة شديدة وأصبحت غير قابلة للسكن، وهو ما أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت بإشارتها إلى إصابة 8 منازل في المجمع بتدمير شبه كامل، جراء واحدة من أعنف موجات القصف بالصواريخ الإيرانية، حيث دوت صفارات الإنذار بصورة متواصلة من الحدود الشمالية إلى جنوب فلسطين المحتلة في مدينة بئر السبع لأكثر من 15 دقيقة.



صافرات الإنذار دوت في عشرات المواقع في وسط "إسرائيل" إثر الضربة الإيرانية

كما بثت منصات إسرائيلية مشاهد جوية أظهرت الدمار الواسع الذي لحق بالمجمع المستهدف واختراق الصاروخ لسقف الملجأ، وتوثق المشاهد تضرر عشرات المنازل بصورة جزئية، وأكد تقرير إسرائيلي عبر موقع "سروجيم" أن سلطات الاحتلال، أجلت نحو 300 من المستوطنين إلى فنادق في مدينة القدس المحتلة بسبب تضرر مئات الشقق السكنية.

