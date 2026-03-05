فلسطين أون لاين

إصابة 3 أطفال بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين بمسافر يطا

05 مارس 2026 . الساعة 15:47 بتوقيت القدس
مجموعة من المستوطنين المسلحين تهاجم الأهالي في قرى وبلدات فلسطينية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب ثلاثة أطفال، يوم الخميس، بجروح ورضوض إثر اعتداء شنه مستوطنون على منطقة "رحوم أعلي" في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت الأهالي والرعاة في المنطقة، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة كل من: محمد العدرة (13 عاما)، وإبراهيم العدرة (11 عاما)، وحمادة العدرة (14 عاما)، بجروح ورضوض، ونُقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب الاعتداء، واعتقلت الشقيقين صابر وإبراهيم العدرة.

وفي منطقة حوارة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وائل مراد العدرة عقب محاولته التصدي لاعتداء المستوطنين ومنعهم من إتلاف محاصيله الزراعية.

#الخليل #الضفة #مسافر يطا #الخليل المحتل #الضفة الغربية

