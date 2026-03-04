تقرير يكشف تفاصيل مقتل 6 جنود أمريكيين في الكويت

فلسطين أون لاين

04 مارس 2026 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
صورة من استهداف إيراني للقواعد الأمريكية في الكويت
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف تقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، يوم الأربعاء، تفاصيل مقتل ستة جنود أميركيين قُتلوا في غارة بطائرة مسيّرة خلال العدوان على إيران.

وبحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية، فإن الجنود كانوا مركز قيادة مؤقت غير محصّن بشكل كافٍ قرب ميناء الشعيبة في الكويت، عندما بدأت عملية "الغضب الملحمي" خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يتعرض الموقع لهجوم مباشر بطائرة مسيّرة إيرانية.

وأكد مسؤولون عسكريون،  أن المبنى الذي كان يتمركز فيه الجنود عبارة عن مقطورة عمليات مؤقتة تفتقر إلى أنظمة دفاع جوي قادرة على التصدي للطائرات المسيّرة.

وقال مصدر عسكري: "لم تكن لدينا أي قدرة على صدّ الطائرات المسيرة"، مشيرًا إلى أن القوات كانت قد طلبت تعزيزات بأنظمة دفاع جوي إضافية، لكنها لم تصل قبل وقوع الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحديد هوية أربعة من الجنود الستة القتلى، وجميعهم يتبعون قيادة الإسناد 103 ومقرها دي موين بولاية أيوا، وهم: النقيب كودي أ. خورك (35 عامًا) – فلوريدا، الرقيب أول نوح ل. تيتجينز (42 عامًا) – نبراسكا،  الرقيب أول نيكول م. أمور (39 عامًا) – مينيسوتا،  الرقيب ديكلان ج. كودي (20 عامًا) – أيوا.

