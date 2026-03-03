رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً" (النساء: 141)

غزة ليست مدينة، بل قنديل عاصف في قلب ليل الأمة، نارها من جمر العقيدة، ودخانها من سهاد الثائرين. لا تنكسر، ولو تكالب عليها طوفان الحمم، لأن فيها وعدَ الله الذي لا يُكسر، وفيها رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يُقاتلون بلا ظهر، ويصبرون بلا أفق، ويرفعون راية العرب حين يُسقطها العرب!

في غزة، كل شهيد يولد ألف مقاوم، وكل ركام يلد ألف راية، وكل بكاء على طفل، صيحةُ فجرٍ في شوارع القدس. والذين يظنون أن هزيمتها تعني نجاة أنظمتهم، لم يقرأوا التاريخ، ولا وعوا القرآن؛ فـ"أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض" ليست حكاية، بل نبوءة.

إن الشرق كلّه على وشك أن يستفيق، وأن تنفجر الشعوب من تحت رماد الهزيمة، وأن ترتفع يد الأمة؛ لا منبرًا يُستعاد، ولا ترابًا يُقسَّم، بل زحفًا يعصف بالهوان، ويعيد للأقصى أذانه، وللقبلة قلوبها.

(إسرائيل) ليست دولة، بل شظية زُرعت في قلب الأمة، وستُقتلع كما تُقتلع الدُّخن من قمح الحصاد. وها هي اليوم، في عقدها الثامن، تمشي سكرى إلى مقصلة التاريخ، تقودها غطرسة القوة إلى قبرٍ كُتب عليه: "هنا دُفنت كذبة كبرى."

فاثبتوا، فإن الأرض لنا، والسماء وعد، وغزة جرحنا النابض الذي لا يموت، بل يُحيينا.

كان النبي ﷺ يحذّر من الشر لاجتنابه، ويقول حذيفة رضي الله عنه: "كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني."

الشر اليوم، كل الشر، أن تنتصر (إسرائيل)، وأن تُهزم غزة والمقاومة في المنطقة؛ فهذا إيذانٌ بضياع المنطقة كلها لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي، الذي يرى دولته "يهودية عنصرية" تمتد من النيل إلى الفرات، فلا مستقبل للمنطقة.

لا مستقبل، مثلًا، لمصر، التي ستسحقها عجلات الصهيونية؛ وأول ذلك، بإنهاء قناة السويس لصالح الطريق البديل الذي يمر عبر الأرض العربية كلها إلى شرق آسيا، لتُصبح (إسرائيل) بوابة أوروبا إلى آسيا، وآسيا إلى أوروبا. وكذلك تجفيف نهر النيل بالمخطط الجاري تنفيذه.

وعلى مصر أن تستعد لتوسعة حدود الدولة اليهودية الممتدة من النيل، وما تبقّى من أرضها سيكون مجرد "حرس حدود مرتزق" لهذه الدولة.

أما لبنان وسوريا والأردن، فهي جزء من هذه الدولة، وليس المهم السيطرة البرية عليها، بل يكفي السيطرة النفسية والجوية، لدولة العصابات الصهيونية الممتدة حتى الفرات، أي حتى منتصف العراق، و(إسرائيل) الكبرى على حدود إيران.

أما فلسطين، فلا تذكروها إلا في خافت دعائكم، حتى لا تستفزوا أذنًا عربية/عبرية، وأرسلوا سلام الختام للأقصى قبل تحوّله إلى "الهيكل"، ويمكنكم قراءة التراتيل العبرية، والبكاء كالنساء على حائط المبكى.

اللاجئون الفلسطينيون لن يعودوا، فقد أصبحوا "مواطنين من الدرجة العاشرة" بفرمان عبري في الدولة التي استقرّت بها خيمتهم الأخيرة. واعلموا أنكم، في المنطقة العربية كلها، تحت إمرة "السيد الإسرائيلي" في الزمن الأمريكي، الذي يتمدّد وقته لمئة سنة أخرى.

وحينها، عليكم أن تتذكروا: أن هزيمة غزة أولًا، ولبنان ثانيًا وإيران ثالثاً، هي هزيمتكم جميعًا، لأنكم كعرب قد أُكلتم يوم أُكل الثور الأبيض.

رغم كل هذه القتامة، نطمئنكم: غزة، ولبنان وإيران، والمقاومة، والمنطقة لن تُهزم، والله لن تُهزم. بل إن (إسرائيل) وعصابات الإبادة تمضي بقيادة "النتن" إلى نهايتها، يسوقها بعجرفته الديكتاتورية وغروره إلى الخراب في نهاية عقدها الثامن.

"الطوفان والمحرقة" معركة لا أفق استراتيجي لها لصالح (إسرائيل) بأي شكل، بل هي عمليات قتل جوية عنصرية، ستجعل من عصابات الإبادة دولة منبوذة، كمن أصابه الجرب.

وإنها، أمام مشروع مقاومة متعاظم، انطلقت شرارته من غزة لتغدو "بقعة زيت حارقة" على مستوى المنطقة. فهذا الصبر الأسطوري المُعجز لغزة، والقتال الملحمي الملهم حتى النقطة صفر، والإيلام لعصابات الإبادة في غزة واليمن، يجعل من الهزيمة والاندثار سيناريو خارج الممكن.

بل، وأكثر من ذلك، فالمقاومة واشتدادها في الضفة الغربية والقدس بأكثر مما يتخيّل أحد، قد بلغت قوسين أو أدنى من أن تلتحم ساحات الاشتباك الفلسطينية وجبهات الإسناد، لتغدو جميعها: ساحة مقاومة واحدة، وثورة واحدة، وملحمة واحدة، في سوريا ولبنان واليمن والضفة وغزة والعراق.

وكذلك في الساحات الأخرى، تتعاظم نار الثورة لتحرق خيال الحقل ووهم سيادة (إسرائيل) الجاثمة على قلوبهم. ونموذج مقتل الضابط الحاخام في الإمارات، ومهاجمة سفارة الكيان في عمّان وواشنطن، ليسا النموذج الوحيد، ولا الحالة الفريدة؛ مما يعني "صحوة وثورة شعبية عالمية عارمة"، تتّقد فيها شعلة الشعوب الحرة لتتم ربيعها الذي لم يخدمه الإرهاب، بل كانت جذوته تحت الرماد، ينتظر ريحًا تطلقها دماء غزة الطاهرة، لتشتعل النار من تحت الرماد، ويسود الربيع العربي والدولي من جديد.

وحينها، سيكون تحرير فلسطين أقرب من حبل الوريد، وجائزة كبرى ليقظة الشعوب، بتجدّد هتاف الملايين الهادرة بطوفان يهتف:

"الشعب يريد تحرير فلسطين."

واعلموا أن للذل ضريبة تزيد عن ضريبة العزّة، قال تعالى:

"يحسبون كل صيحة عليهم" (المنافقون: 4)،

وقال الشاعر:

"ومن يهن يسهل الهوان عليه"،

وقال آخر:

"ومن لا يحب صعود الجبال، يعش أبد الدهر بين الحفر."

وغزة، رغم عظيم ما أصابها على مدار محرقة ظالمة وعقود من الحصار والعدوان، تمثّل عنوان الكرامة والعزّة، وتقدّم تضحية عزيزة غالية. وهذه ضريبة دفعها غيرها وأكثر، مقابل الاستسلام والذل.

فالشعوب التي تخشى ضريبة الحرية، تدفع ضريبة الذل مرارًا.

وسيرة بني إسرائيل عبرة، حين قالوا: "إن فيها قومًا جبارين" (المائدة: 22)،

فـ "ضُربت عليهم الذلّة والمسكنة" (البقرة: 61)،

وكُتب عليهم: "أربعين سنةً يتيهون في الأرض" (المائدة: 26)،

وحُرّمت عليهم عبر التاريخ: "فإنها محرمة عليهم أربعين سنة" (المائدة: 26).

وفي الواقع الفلسطيني المعاش: من يستعد للموت، تُوهب له الحياة، ومن يَهب الموت، يعيش الوهن والغثائية، قال تعالى:

"ولتجدنهم أحرص الناس على حياة" (البقرة: 96).

"ولتعلمن نبأه بعد حين." (ص: 88)

المصدر / فلسطين أون لاين