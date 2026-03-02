(إسرائيل) تغلق حقل "ليفياتان" الذي يزود الأردن ومصر بالغاز

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة "شيفرون" الأميركية، اليوم الإثنين، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي في حقل "ليفياتان" قبالة سواحل البلاد، بناءً على طلب من حكومة الاحتلال، تزامنًا مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس": "تؤكد شيفرون أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بإيقاف الإنتاج مؤقتًا في منصة ليفياتان الإنتاجية اعتبارًا من 28 شباط/ فبراير 2026".

ورجّحت شبكة بلومبيرغ الأميركية، أن تؤثر هذه الاضطرابات على إمدادات الغاز في المنطقة، خاصةً إلى مصر، التي تشهد زيادة في الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. و

وبحسب الشبكة، في حال استمرار انخفاض الإمدادات من إسرائيل، قد تضطر القاهرة إلى تسريع مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، مما يزيد الضغط على الأسواق العالمية. وقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة وصلت إلى 6.6%.

ويُشغَّل حقل ليفياثان، الواقع في شرق البحر المتوسط، من قبل شركة "شيفرون" (Chevron Corp). ويوفر الحقل الغاز للسوق المحلي الإسرائيلي، بالإضافة إلى الأردن ومصر.

أما حقل كاريش التابع لشركة إنرجيان، فيلبي الطلب المحلي فقط داخل إسرائيل. ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان حقل "تمار"، الذي تديره أيضاً شركة "شيفرون"، قد أُوقف هو الآخر.

وتُشغّل "شيفرون" منصة "ليفياتان" الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات قبالة المنطقة الساحلية جنوب مدينة حيفا.

ويُعد المشروع، الذي بدأ تشغيله في كانون الأول/ديسمبر 2019، أحد أبرز مشاريع الغاز في المنطقة، إذ يزوّد "إسرائيل" ومصر والأردن بالغاز الطبيعي.