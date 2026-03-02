حماس: العدوان على لبنان تصعيد خطير وانتهاك للسيادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الإثنين، إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

واعتبرت الحركة، في بيان صحافي، عدوان الاحتلال على لبنان تصعيداً خطيراً في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق لبنان وسيادته، وامتداداً لاعتداءات الاحتلال المجرم على دول المنطقة وشعوبها.

وحملت حركة حماس، الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه وسياساته العدوانية، مشددة على تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق.

ودعت الحركة، الأمة العربية والإسلامية إلى التكاتف والوحدة، واتخاذ خطوات فاعلة للتصدّي لاعتداءات الاحتلال وجرائمه التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها برمّتها.