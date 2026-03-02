فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

(إسرائيل) تغلق حقل "ليفياتان" الذي يزود الأردن ومصر بالغاز

من المزرعة إلى الكرسي المتحرك… أحمد يحلم بخطوةٍ جديدة في غزة

حماس: العدوان على لبنان تصعيد خطير وانتهاك للسيادة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

حرب الاستنزاف تضغط الاقتصاد الإسرائيليَّ... عجز متصاعد ودين عام مثقل

رويترز: تحذيرات من نفاد الوقود خلال أيام في غزة

الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد قائد جناحها العسكري في لبنان

احتكار التجار ورفع الأسعار.. حرب أخرى تهدد بمجاعة جديدة

الأسواق تشهد إقبالاً لافتًا بدافع القلق... والجهات المختصَّة تدعو لعدم التَّخزين المفرط

بعد أنباء عن اغتياله.. محمد رعد يرد على قرار الحكومة حظر نشاطات "حزب الله"

حماس: العدوان على لبنان تصعيد خطير وانتهاك للسيادة

02 مارس 2026 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الإثنين، إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

واعتبرت الحركة، في بيان صحافي، عدوان الاحتلال على لبنان تصعيداً خطيراً في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق لبنان وسيادته، وامتداداً لاعتداءات الاحتلال المجرم على دول المنطقة وشعوبها.

وحملت حركة حماس، الاحتلال الفاشي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه وسياساته العدوانية، مشددة على تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق.

ودعت الحركة، الأمة العربية والإسلامية إلى التكاتف والوحدة، واتخاذ خطوات فاعلة للتصدّي لاعتداءات الاحتلال وجرائمه التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها برمّتها.

#حماس #لبنان #حركة حماس #العدوان على لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة