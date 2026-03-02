رويترز: تحذيرات من نفاد الوقود خلال أيام في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مسؤولون فلسطينيون وأمميون من أن مخزون قطاع غزة المحدود من الوقود ينفد بسرعة، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود والسلع الأساسية، بذريعة الحرب الدائرة بين الاحتلال وإيران، بحسب وكالة "رويترز".

ويعتمد قطاع غزة بشكل كامل على الوقود الذي يدخل عبر شاحنات من الأراضي المحتلة ومصر، فيما يؤكد مسؤولون أن عدم إدخال إمدادات جديدة يهدد بتوقف عمل المستشفيات وتعطل خدمات المياه والصرف الصحي، في وقت يعيش فيه غالبية سكان القطاع حالة نزوح داخلي منذ عامين بفعل الحرب المتواصلة.

طالع المزيد: هل يعود "شبح المجاعة" إلى قطاع غزة بعد إغلاق المعابر؟

وقالت كارونا هيرمان، المسؤولة الأممية المشرفة على توزيع الوقود في غزة، إن الكميات المتبقية قد لا تكفي لأكثر من يومين.

بدوره، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن مخزون الوقود المتوفر قد يكفي ثلاثة إلى أربعة أيام كحد أقصى، محذراً من أن مخزونات الدقيق والخضروات والمواد الأساسية الأخرى قد تنفد قريبًا إذا استمر إغلاق المعابر.

وأشار الشوا إلى أن استمرار منع دخول الإمدادات سيقود إلى تدهور سريع في الأوضاع الإنسانية، لا سيما في ظل الاعتماد شبه الكامل للسكان على المساعدات، وهشاشة القطاعات الصحية والخدمية.

وتتصاعد المخاوف من أن يقود استمرار إغلاق المعابر إلى أزمة إنسانية جديدة، في ظل محدودية الموارد وانعدام البدائل داخل قطاع محاصر يعتمد بالكامل على الإمدادات الخارجية.

وكانت ما تسمى وحدة التنسيق بحكومة الاحتلال قد أعلنت، السبت، إغلاق كافة المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح، ابتداءً من الأحد وحتى إشعار آخر، بالتزامن مع الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني عليه.

طالع المزيد: رئيس جمعية النقل يكشف موعد استئناف عمل معابر غزة



بدوره، أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، د. إسماعيل الثوابتة، أن إغلاق الاحتلال المعابر قطاع غزة حتى إشعار آخر، بالتزامن مع التلويح بقرب توقف عمل "المطبخ العالمي" وحظر 37 منظمة إنسانية، أدى إلى تفاقم حاد في صورة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وحذر من أن مواصلة إغلاق المعابر قد يفضي إلى اتساع فجوة الاحتياجات مقابل الموارد المتاحة، مع احتمالية نفاد أصناف أساسية وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، ما يزيد من معاناة الأسر.