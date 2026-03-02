شهيد و114 اعتقال و400 حالة إبعاد بالقدس خلال فبراير

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت محافظة القدس، بأن شهر فبراير شهد تصعيدًا واسعًا في انتهاكات الاحتلال بحق المدينة وأهلها، أدى إلى استشهاد مقدسي، واعتقال 114 آخرين، وإصدار 400 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وأوضح تقرير المحافظة، أن الشاب نصر الله أبو صيام استشهد متأثرًا بإصابته برصاص مستوطنين خلال هجوم على بلدة مخماس، فيما وثّقت 33 إصابة خلال الشهر، إلى جانب 47 اعتداء نفذه مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال.

وسجّل التقرير اقتحام نحو 5 آلاف مستوطن للمسجد الأقصى، إضافة إلى آلاف آخرين دخلوا تحت غطاء "السياحة"، بالتزامن مع إجراءات مشددة شملت تمديد ساعات الاقتحام والسماح بأداء طقوس تلمودية علنية.

كما رصد حملة اعتقالات طالت نساءً وأطفالًا وصحفيين وأسرى محررين، إلى جانب قرارات بالحبس المنزلي، ومنع السفر، واعتقال إداري متكرر.

وعلى صعيد الانتهاكات الميدانية، وثّقت المحافظة 49 عملية هدم وتجريف، و143 إخطارًا بالهدم والإخلاء والمصادرة، إضافة إلى 20 مخططًا استيطانيًا جديدًا لتوسيع البناء الاستيطاني في القدس.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتكريس السيطرة على المدينة، وتقييد الحضور الفلسطيني فيها دينيًا وسكانيًا ومؤسساتيًا.