استهدفت الصواريخ الإيرانية عدة قواعد لأمريكا وسفاراتها في دول الخليج في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للنشاط العسكري والصاروخي بعد بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وفي أحدث التطورات، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان رقم 12 لعملية "الوعد الصادق" أن الموجة الثانية عشرة نفذت على الساحة البحرية عبر الهجوم على أهداف ثابتة ومتحركة للجيش الأميركي في ثلاث دول هي: الكويت، والإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى مضيق هرمز، بإطلاق 26 طائرة مسيّرة هجومية و5 صواريخ بالستية.

وأضاف أنه استهدف صهريج سفينة "أثينا نوفا" الناقلة للوقود التابعة لحلفاء أميركا في مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها لا تزال مشتعلة بعد إصابتها بطائرتين مسيرتين.

وتحدث عن تعرض قاعدة أميركية في الكويت للإصابة بـ 12 طائرة مسيّرة على مرحلتين.

وتحدث أيضا عن استهداف مركز القيادة والسيطرة العسكرية الأميركية في قاعدة منهاد في الإمارات بـ 6 طائرات مسيّرة و5 صواريخ بالستية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني "تدمير المنشآت المتبقية" للأسطول البحري الأميركي في البحرين بعد إصابتها بـ 6 طائرات مسيّرة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إصابة القاعدة الأمريكية "عريفجان" في الكويت على دفعتين، بواسطة 12 طائرة مسيرة، مشيرًا إلى استهداف مركز القيادة والسيطرة الأمريكية بقاعدة المنهاد بالإمارات بـ6 مسيرات و5 صواريخ.

وقال الحرس الثوري، "دمرنا المنشآت المتبقية للأسطول الأمريكي في البحرين بـ6 مسيرات"، إلى جانب ذلك احتراق ناقلة الوقود "أثينا نوفا" التابعة لحلفاء أمريكا في مضيق هرمز؛ إثر إصابتها بمسيرتين.

وأعلن الجيش الإيراني، عن خروج القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت عن الخدمة، لافتا إلى قصف 3 ناقلات نفط أمريكية وبريطانية في الخليج ومضيق هرمز وأصبنا الهدف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مشاهد لسقوط طائرة عسكرية أمريكية في أجواء الكويت، في ظل حالة استنفار جوي تشهدها المنطقة، وسط تقارير عن تحركات عسكرية مكثفة وعمليات اعتراض للصواريخ والطائرات المسيّرة في أجواء الكويت ودول الخليج عمومًا.

كما سُجلت لحظات سقوط الطائرة في منطقة الجهراء شمال غرب الكويت وتصاعد ألسنة الدخان.

وقد استهدفت إيران مبنى السفارة الأمريكية في الكويت، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة.

وسمع دوي انفجارات في الدوحة ودبي، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ إيرانية في أجواء البحرين، حيث استهدفت قاعدة أمريكية ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان.

وفي العراق، تم سماع دوي انفجار في أربيل شمال البلاد، مع استهداف قاعدة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية.

وأفادت مصادر أمنية عن إسقاط ثلاث مسيرات فوق مطار أربيل حيث تتمركز القوات الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين