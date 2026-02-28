شعبان يدعو المواطنين للحذر من تصاعد الاعتداءات الإرهابية الاستيطانية

دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، الفلسطينيين إلى المزيد من الحيطة والحذر إزاء تصاعد جديد في جرائم المستوطنين في ظل حالة التوتر الإقليمي وحالة التجاذب الإعلامي والانشغال الدولي المرتبط بالتطورات العسكرية الأخيرة والحرب على إيران.

وحذّر شعبان في بيان، يوم السبت، من خطورة استغلال دولة الاحتلال، ولا سيما مليشيات المستوطنين الإرهابية، لهذا المناخ السياسي والإعلامي لتنفيذ عمليات إرهابية ممنهجة ضد المواطنين الفلسطينيين في القرى والبلدات والتجمعات البدوية.

وأكد شعبان، أن التجارب السابقة تؤكد أن فترات التصعيد الإقليمي غالباً ما تستغل لتمرير سياسات ميدانية عدوانية بعيداً عن دائرة الضوء الإعلامي، سواء عبر تكثيف الهجمات على التجمعات السكانية، أو تنفيذ عمليات تخريب للممتلكات، أو فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاعتداء على الأراضي الزراعية والرعوية ومحاولة تهجير السكان تحت الضغط والترهيب.

وأشار إلى تزايد ملحوظ لتحركات مجموعات استعمارية مسلحة في محيط عدد من القرى والمناطق البدوية، في ظل حالة تراخٍ متعمد من قبل جيش الاحتلال، الذي يوفر الحماية والغطاء لهذه الاعتداءات، مبيناً أن هذا السلوك يعكس نمطاً منظماً من العنف يهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، ودفع المواطنين إلى مغادرة أراضيهم قسراً.

ودعا شعبان أبناء شعبنا في كل مكان لا سيما في القرى والتجمعات المهددة إلى رفع مستوى اليقظة والحذر، وتعزيز التنسيق المجتمعي الداخلي، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو اعتداءات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكداً أهمية التوثيق الدقيق لأي اعتداء، من خلال تسجيل الوقائع بالصور والتواريخ والشهادات، بما يسهم في بناء ملفات قانونية متكاملة لملاحقة المعتدين أمام الجهات القضائية المختصة.

وناشد شعبان المؤسسات الوطنية ولجان الحماية الشعبية والمجالس القروية ومؤسسات المجتمع المدني، تكثيف الحضور الميداني في المناطق المستهدفة، وتنظيم حملات دعم وإسناد للتجمعات البدوية المعرضة لخطر الاعتداء أو التهجير.

وحمّل شعبان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو اعتداء يقع بحق المدنيين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال والملزمة قانوناً بحماية السكان الواقعين تحت سيطرتها، لا بالتواطؤ مع مليشيات المستوطنين الإرهابية وجيشها المنفلت.

وأكد شعبان أن محاولة استغلال انشغال العالم بتطورات إقليمية لتكريس وقائع استيطانية وارتكاب جرائم من خلال شن هجمات إرهابية ضد المواطنين لن تغيّر من حقيقة أن الأرض فلسطينية، وأن إرادة الصمود أقوى من كل محاولات الترهيب.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة التطورات ميدانياً وقانونياً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المواطنين وصون حقوقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين