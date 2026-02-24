اتفاقيات جديدة بين الاحتلال والهند تشمل الأمن والدفاع والتكنولوجيا

من المقرر أن يوقع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي غدًا الأربعاء، على مذكرة تفاهمات لتوسيع التعاون بين الهند ودولة الاحتلال في مجالات متعددة، أبرزها الأمن والدفاع، في خطوة وُصفت بأنها تحويل العلاقات إلى ما وصف بـ"شراكة إستراتيجية متميزة"، المصطلح نفسه المستخدم لوصف علاقات الاحتلال مع الولايات المتحدة وألمانيا.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يتضمن الاتفاق نظام "حفاظ على السر"، الذي يسمح للهند بالوصول إلى أنظمة إسرائيلية كانت مغلقة سابقًا، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي وتقنيات دمج الدفاع بالليزر. وقال مسؤول رفيع في دولة الاحتلال للصحيفة: إن "الاتفاق سيزيد مرونة أجهزة الأمن لدى الطرفين، ويتيح الاعتماد المتبادل عند الضرورة، وهو بمثابة ثورة في التعاون الأمني".

ويتيح الاتفاق للهند إنتاج أسلحة لـ"إسرائيل" في حال تعرضها لحظر أسلحة، كما حصل جزئيًا خلال الحرب الأخيرة على غزة. وقد زودت الهند "إسرائيل" سابقًا بطائرات مسيرة ومواد متفجرة خلال الحرب.

كما تشمل المذكرات التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، نظرًا لقدرات الهند الكبيرة في تحويل التكنولوجيا إلى نطاقات صناعية واسعة، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر أن يلقي مودي خطابًا في "الكنيست"، في حين أعلنت المعارضة الإسرائيلية مقاطعتها للجلسة بسبب عدم دعوة رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، لحضورها.

المصدر / فلسطين أون لاين