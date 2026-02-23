طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وأمطار متفرقة

تتأثر البلاد، يوم الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، مع انخفاض آخر على درجات الحرارة. وتسقط بين الحين والآخر زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يستمر الطقس غائماً وبارداً، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار قد يصاحبها الرعد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء: يستمر تأثير المنخفض الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، دون تغير على درجات الحرارة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، لا سيما الشمالية. الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، مع انخفاض على درجات الحرارة. وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين