(إسرائيل) ترفض دفع أي مبالغ مالية لتشغيل "مجلس السلام"

متابعة/ فلسطين أون لاين

ذكرت تقارير عبرية، يوم الأحد، أن "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تتبرع بالمال لتشغيل "مجلس السلام" الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد ذلك عضو الكابينت السياسي الأمني، الوزير زئيف إلكين، في مقابلة مع الإذاعة العبرية، مشدداً على أنه "لن نعطي مجلس السلام أموالاً؛ لا داعي لذلك"، معتبراً أن "إسرائيل هي من تعرضت للهجوم ولا يوجد سبب لنموّل إعادة إعمار غزة".

وطبقاً لما نقلته الإذاعة العبرية، عن مصدر في الحكومة، فإن القرار الإسرائيلي برفض دفع أي مبلغ للمجلس ساعد من الناحية السياسية الداخلية، وخصوصاً في مواجهة الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين أعربا عن تحفظهما على عضوية "إسرائيل" في المجلس إلى جانب تركيا وقطر.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سيقدم 10 مليارات دولار لغزة عبر مجلس السلام، مؤكدا أن دولا أخرى ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار كحزمة إنقاذ للقطاع الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترمب خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور عدد من القادة وممثلي نحو 40 دولة مشاركة بالمجلس.