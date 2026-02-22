نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يجلي مئات الجنود من قاعدة العديد بقطر

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي قام بإجلاء مئات من جنوده المتمركزين في قاعدة العديد الجوية بقطر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الجمعة، أن مئات الجنود جرى إجلاؤهم من قاعدة العديد، مشيرين إلى تنفيذ عمليات إخلاء مماثلة من قواعد في البحرين حيث يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بينما تواصل واشنطن حشد قواتها العسكرية في المنطقة وسط تهديدات بشن هجوم على إيران.

وبحسب معلومات تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتابع وتحلل استخبارات من مصادر مفتوحة، فقد وصلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 طائرة تابعة للجيش الأمريكي إلى قواعد أمريكية في أوروبا والشرق الأوسط.

فيما تحمل حاملتا الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد آر. فورد" أكثر من 120 طائرة مقاتلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، خلال مشاركته في اجتماع "مجلس السلام" بواشنطن مؤخراً، بأن مسار التطورات المتعلقة بإيران سيتضح خلال عشرة أيام، قائلا: "يجب أن نتوصل إلى اتفاق ذي معنى مع إيران، وإلا فستحدث أمور سيئة".

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد.

وتسعى واشنطن إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا غير برنامجها النووي.

فيما ترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

المصدر / الأناضول