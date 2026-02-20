حماس: قصف "عين الحلوة" يعكس إصرار الاحتلال على توسيع العدوان

فلسطين أون لاين

20 فبراير 2026 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية – حماس العدوان الغاشم الذي نفّذه جيش الاحتلال على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء يوم الجمعة، إن استهداف مخيم يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين ويكتظ بالسكان المدنيين يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهتارًا فاضحًا بكل القوانين والأعراف الدولية، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على توسيع دائرة عدوانها وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الحركة، أن الادعاءات التي يسوقها جيش الاحتلال بشأن استهداف المخيم هي ذرائع واهية لا تصمد أمام الوقائع، موضحة أن المقر الذي تم استهدافه تابع للقوة الأمنية المشتركة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار في المخيم.

وحملت حركة حماس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان، داعبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة.

