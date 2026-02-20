مستوطنون يعتدون على منزل قرب قرية مخماس

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على منزل مواطن في تجمع "خلة السدرة" البدوي، قرب قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، أن مستوطنين اعتدوا على منزل المواطن يوسف زواهرة في تجمع "خلة السدرة" البدوي، أثناء تواجده في صلاة الجمعة، حيث قاموا بسرقة وتخريب محتويات المنزل المبني من الصفيح.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي القُبة في قرية مخماس، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

ومساء الأربعاء، استشهد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام (19 عاما) وأصيب آخرون، خلال هجوم مستوطنين بحماية قوات الاحتلال على قرية مخماس، تخلله سرقة المستعمرين لعشرات رؤوس الأغنام.

وتتعرض قرية مخماس، وتجمع "خلة السدرة" البدوي القريب منها، لهجمات متكررة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها الاعتداء على المواطنين وإطلاق الرصاص صوبهم، وتدمير وإحراق مساكن وحظائر ومركبات، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها.

ويقع تجمع "خلّة السّدرة" على بُعد نحو 800 متر شمالي شرق قرية مخماس، تُقيم فيه 16 أسرة من عشيرتيّ الكعابنة والجهالين وتعدّ معاً 59 نفراً، نصفهم تقريبًا من الأطفال، يعتاشون على تربية المواشي.

المصدر / وكالات