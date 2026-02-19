قرع طبول الحرب: استعدادات أمريكية واسعة وهواجس إسرائيلية من ردّ إيراني غير مسبوق

تتسارع المؤشرات على تصعيد عسكري محتمل في "الشرق الأوسط"، مع تقارير أمريكية وإسرائيلية متطابقة تتحدث عن جاهزية القوات الأمريكية لشن عدوان ضد إيران ابتداءً من نهاية الأسبوع، مقابل خشية إسرائيلية من لجوء طهران إلى ما تصفه أوساطها الأمنية بـ"خيار يوم القيامة".

حشد غير مسبوق في المنطقة

وكشفت شبكات إعلام أمريكية أن البنتاغون أرسل تعزيزات ضخمة إلى "الشرق الأوسط"، تشمل سفناً حربية وأنظمة دفاع جوي وغواصات، في إطار استعدادات لعمل عسكري واسع. ومن المتوقع وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد خلال أيام، لتنضم إلى أبراهام لينكولن الموجودة في الخليج، فيما ترابط غواصة نووية في البحر المتوسط.

ونقلت "سي إن إن" أن القوات الجوية الأمريكية نقلت مقاتلات وطائرات للتزويد بالوقود إلى مواقع أقرب للمنطقة، بينما تستعد واشنطن لإعادة "تموضع محدود" لبعض القوات تحسّباً لأي رد إيراني محتمل.

وتشير تقديرات في واشنطن، نقلها موقع "أكسيوس"، إلى احتمال بنسبة 90% لتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، في ظل إحباط داخل الإدارة الأمريكية من تعثّر المسار الدبلوماسي.

تقديرات إسرائيلية: الهجوم أقرب من الاتفاق

في "تل أبيب"، أفادت صحيفة "معاريف" بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى منذ نحو شهر، وسط مخاوف من رد إيراني غير مسبوق، رغم تقديرات تقول إن قدرات طهران الهجومية "محدودة".

وقال موقع "والا" إن الجيش الأمريكي بات "جاهزاً للحرب" وينتظر قرار الرئيس، مشيراً إلى أن حجم القوات المنتشرة يكفي لشن هجوم واسع النطاق.

الدبلوماسية مستمرة.. لكن الوقت يضيق

ورغم تصاعد الاستعدادات العسكرية، تتواصل المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. وقال مسؤولون أمريكيون إن "بعض التقدم" تحقق، لكن قضايا جوهرية ما تزال عالقة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول لدى واشنطن، مع بقاء "كل الخيارات على الطاولة".

وأبلغت طهران واشنطن – وفق مصادر دبلوماسية نقلتها رويترز – أنها ستقدّم مقترحاً مكتوباً لحل الخلافات، بينما أمر الرئيس الأمريكي بمزيد من التعزيزات العسكرية استعداداً لوصول مجموعات حاملة الطائرات إلى "كامل قوتها" بحلول منتصف مارس.

ويتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "إسرائيل" لإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مستجدات المحادثات.

مؤشرات على التصعيد

بالتزامن، أظهرت صور أقمار صناعية أن إيران عززت تحصين منشآتها النووية باستخدام الخرسانة وكميات كبيرة من التربة، في خطوة تعكس استعداداً لسيناريو مواجهة.

ويأتي هذا المشهد في ظل توتر متصاعد منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، ورفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، ما دفع مراقبين إلى التحذير من أن المنطقة تقف أمام أخطر مواجهة محتملة منذ سنوات.

المصدر / وكالات