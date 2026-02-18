أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، مقتل جندي من سرية الاستطلاع في قوات المظليين بنيران جنود آخرين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر الاحتلال في بيانه "مقتل الرقيب أول عفري يافيه، 21 عامًا، من مستوطنة يوجيف، جندي في لواء المظليين".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال في تحقيق أولي، إنَّ الحديث يدور عن حادثة إطلاق نار بنيران صديقة وقعت في مناطق "الخط الأصفر" بعد أن خرجت قوتان من لواء المظليين لتنفيذ نشاط روتيني لإجراء عمليات تمشيط وتفجير مبانٍ.

وأضافت "خلال الليل، قرابة الساعة 2:00، قامت إحدى القوتين بتشخيص القوة الأخرى عن طريق الخطأ على أنها مقاومين، وتم فتح النار، وأُصيب أحد الجنود إصابة حرجة نتيجة إطلاق النار".

وأشارت إلى أنه تم استدعاء إخلاء طبي إلى المكان، وأثناء عملية الإخلاء أُعلن عن مقتل الجندي، قبل وصوله إلى المستشفى، فيما فتح جيش الاحتلال تحقيقًا في ملابسات الحادثة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، اعترف "الجيش الإسرائيلي" بمقتل 924 عسكريًا، وإصابة 6420 بجروح متفاوتة، على جبهات غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية واليمن.

في سياق مختلف، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي ولأول مرة قائمة الجنود الذين يحملون الجنسية المزدوجة، حيث يحمل 12،135 من أفراد الجيش الإسرائيلي الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية، و4،602 جندي لديهم على الأقل جنسيتين أجنبيتين.

المصدر / فلسطين أون لاين