في أول يوم من رمضان.. شهيدان برصاص الاحتلال شرق خانيونس

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن هجمات وغارات جوية وبرية وبحرية على مناطق مختلفة من القطاع، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء شهيدين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، فيما واصل الاحتلال تنفيذ عمليات نسف لمبان سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مناطق في خانيونس ورفح جنوب القطاع، وسط تحليق منخفض للطيران الحربي، فيما قصفت المدفعية مناطق شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر صحفية بأن دبابات الاحتلال أطلقت الرصاص الثقيل تجاه مناطق في شرق مدينة خانيونس.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 603، إضافة إلى تسجيل 1618 إصابة.

كما وارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,063 شهيدا و171,726 مصابا بجراح متفاوتة، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها القطاع خلال السنوات الماضية.

واستقبل قطاع غزة أول أيام شهر رمضان المبارك على وقع خروقات خطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تتفاقم الأزمة الإنسانية حيث لا تزال العديد من الأسر تواجه نقصاً حاداً في الغذاء، خاصة بعد تحذيرات الأمم المتحدة من وصول الأوضاع إلى حد المجاعة في عدة مناطق بالقطاع خلال السنوات الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين