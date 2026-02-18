في أول يوم من رمضان.. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن هجمات وغارات جوية وبرية وبحرية على مناطق مختلفة من القطاع، في أول أيام شهر رمضان المبارك.

قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، فيما واصل الاحتلال تنفيذ عمليات نسف لمبان سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مناطق في خانيونس ورفح جنوب القطاع، وسط تحليق منخفض للطيران الحربي، فيما قصفت المدفعية مناطق شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر صحفية بأن دبابات الاحتلال أطلقت الرصاص الثقيل تجاه مناطق في شرق مدينة خانيونس.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 603، إضافة إلى تسجيل 1618 إصابة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,063 شهيدا و171,726 مصابا بجراح متفاوتة، ما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها القطاع خلال السنوات الماضية.

ويستقبل قطاع غزة أول يوم من شهر رمضان المبارك، في ظل استمرار خروق يومية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وما زالت العديد من الأسر تعاني من نقص شديد في الطعام، بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطق القطاع خلال السنوات الماضية.

