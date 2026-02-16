الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تركزت بشكل كبير في مدينة نابلس، حيث طالت الحملة عشرات المواطنين، بينهم محررون وأكاديميون وفتاة، إضافة إلى اعتقالات متفرقة في الخليل وطولكرم ورام الله والقدس وجنين.

ففي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال مجد جرادات من بلدة سعير، كما اعتقلت عبد الحافظ وزوز وتيسير الجمل من المنطقة الجنوبية في الخليل.

وفي محافظة القدس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد شقير من منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وفي محافظة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سالم هاني ابو حمادة بعد مداهمة منزله في حي كفر سابا بالمدينة.

أما في محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ رمزي نعالوة بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة شمال المدينة.

كما اعتقلت محمد حسان (النعسان) من حي المحجر في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وشنت حملة اعتقالات في بلدة دير الغصون شمال المحافظة طالت: الشيخ عايد جمعة، الشيخ محمود أبو عيسى، منتصر فياض، أيهم عماد القطو، أحمد فهيم، أحمد الجبشة.

وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الله شعبان، عبد الله الصانوري، عامر أبو سلامه، عبد خزيميه، إسلام الشناوي، شعاع الكممجي، وبراء ارشيد.

بينما في محافظة نابلس: شنت قوات الاحتلال حملة واسعة في عدة أحياء من مدينة نابلس طالت العشرات، عُرف منهم: الشيخ داوود أبو سير، أسيد النعنع، محمد سلامة، الفتاة شيماء جبور، سلام حمزة منصور، إسلام عامر، د. وائل الحشاش، حمدي دويكات، معاذ عاشور، محمد صديق عاشور، حمزة صديق عاشور، زاهي الكوسا، عمر الشخشير، حسن جبر، رفيق أبو الكلبات، أنس القدح، أمجد جبر، علاء حسونة، د. محمد غزال، نبيل عنتر، ماهر خطاب، حسن الزاغة، أنس سوندك، عوني الشريف، حمزة خويرة، المحرر محمد محمود.

كما اعتقلت: مؤمن بهجت سلامة من شارع فطاير، طارق الطاهر من كروم عاشور، أيمن يوسف عواد من حي المعاجين.\

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الحملة تأتي في إطار التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، واستهدافها المتكرر للقيادات المجتمعية والأكاديمية والأسرى المحررين، ضمن سياسة الملاحقة والتضييق المستمر.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى