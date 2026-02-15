فلسطين أون لاين

أدت إلى استشهاد طفل وإصابة شقيقته ...

"أهالي المعتقلين" تدين جريمة السلطة بحق عائلة مطارد في طمون

15 فبراير 2026 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، مساء يوم الأحد، الجريمة الخطيرة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في طمون والتي أسفرت عن استشهاد الطفل علي سمارة (16 عامًا) نجل المطارد للاحتلال سامر سمارة وإصابة شقيقته الطفلة في رأسها برصاص مباشر استهدف مركبة كانوا يستقلوها.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن ما جرى هو نتاج سياسة ممنهجة تقوم على ملاحقة المقاومين والمطاردين للاحتلال ولو كان الثمن سفك الدم الفلسطيني من أجل ارضاء الاحتلال والاستمرار في سياسية التنسيق الخياني في ظل هجمة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.

طالع المزيد: استشهاد طفل وإصابة شقيقته برصاص أجهزة السلطة في طمون
 

استشهاد الطفل علي سمارة نجل المطارد للاحتلال سامر سمارة وإصابة شقيقته برصاص أجهزة السلطة بطوباس

وأكدت، أن استمرار هذا النهج الأمني الخياني القائم على تعقب وملاحقة من يضعهم الاحتلال على قوائم الاستهداف يمثل انحرافاً خطيراً في البوصلة الوطنية ويضع الأجهزة في موقع الاشتباك مع أبناء شعبها بدلاً من حمايتهم. 

وأضافت، "هذه الجريمة تتحمل مسؤوليتها الكاملة كل جهة أصدرت الأوامر أو شاركت في التنفيذ أو وفرت الغطاء السياسي لها"، مشددة على أن محاولات تبرير ما حدث أو تصويره كإجراء أمني اعتيادي لن تغيّر من حقيقة أن الدم الذي سُفك هو دم فلسطيني سقط نتيجة قرار بملاحقة مطارد للاحتلال".

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين، بوقف فوري لسياسة ملاحقة المطاردين والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يُزجّ بهم في السجون على خلفية نشاطهم المقاوم للاحتلال أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
