بالصور عضو "كنيست" يقتحم مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية

15 فبراير 2026 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

اقتحم عضو كنيست الاحتلال المتطرف تسيفي تسوكوت برفقة عدد من المستوطنين، يوم الأحد، مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، أثناء الدوام المدرسي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، بأن المتطرف تسوكوت اقتحم باحة المدرسة برفقة مستوطنين مسلحين بشكل استفزازي، وقاموا بالتصوير داخل المدرسة وهددوا الهيئة التدريسية، مضيفا أن جيش الاحتلال اقتحم القرية بعد خروج المستوطنين من المدرسة مباشرة.

من جهته، قال مدير عام التربية والتعليم سامر الجمل جنوب نابلس إن اقتحام المدارس وترويع الطالبات والكوادر التعليمية يشكل خرقا واضحا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية وتضمن حق الطلبة في التعليم الآمن، مشددا على أن المدارس يجب أن تبقى بعيدة عن أي ممارسات أو انتهاكات تعكر صفو العملية التعليمية.

وأشار إلى، أن مثل هذه التصرفات لن تثني الأسرة التربوية عن مواصلة رسالتها الوطنية والإنسانية، داعياً المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف الانتهاكات المتكررة بحق قطاع التعليم في محافظة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنوب نابلس #الضفة الغربية #مدرسة بنات اللبن الشرقية

