حماس: قرار الاحتلال بسرقة أراضي الضفة باطل ولا شرعية له

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حرمة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأحد، مصادقة حكومة الاحتلال، على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى "أراضي دولة"، هو قرارٌ باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، تابعته "فلسطين أون لاين"، أن مصادقة الاحتلال محاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، وذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد البيان، على مواصلة الشعب الفلسطيني ومقاومته التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، مضيفًا أن "إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية".

ودعت حركة حماس، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الأطراف الدولية المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى منذ عام 1967.

ويهدف القرار إلى تسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يمهّد لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي.