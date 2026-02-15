تحري هلال رمضان.. الفتاوى الشرعية لإثبات دخول الشهر وصحة الصوم

س: بم يثبت دخول شهر رمضان، وكيف يعرف الهلال؟

يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جمهور أهل العلم. فقد قال النبي ﷺ: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة". فإذا لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، يجب إكمال شعبان ثلاثين يومًا، ثم يصومون رمضان. عند رؤية الهلال، يُصام ويفطر وفق رؤيته. في دخول رمضان يكفي شاهد واحد عادل، أما في الخروج فلا بد من شاهدين عدلين. ويُستحب أن يكون الشاهد رجلاً، وأما المرأة فلا يُقبل حديثها في هذا الباب على الأحوط.

س: إذا شك الرائي هل رأى الهلال أم لا، هل يخبر؟

لا يُفيد الشك، المهم هو اليقين والقطع في الرؤية ليلة الثلاثين.

س: ما الحكم إذا رأى الهلال شخص واحد؟

في دخول رمضان يكفي الشاهد الواحد الثقة لإثبات الصوم، أما في خروج الشهر فلا بد من شاهدين، والقول الراجح عند الجمهور أن شهادة المرأة غير معتبرة في هذا الباب.

س: ما صحة رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية؟

إذا رأى الهلال بعينه من أي طريق—سواء من مرصد أو جبل أو منارة—ويشهد له رجل ثقة، يُعمل بها.

س: ما الحل لاختلاف البلدان في رؤية الهلال؟

لكل أهل بلد رؤيته، فلا يلزم المسلمين أن يصوموا أو يفطروا برؤية بلد آخر، وسبق أن أقرّت هيئة كبار العلماء بهذا.

س: الدعاء عند رؤية الهلال، هل هو ثابت؟

الدعاء المشهور "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام" ضعيف السند، لكن يُستحب قوله بلا حرج.

س: بعض الأئمة يشرعون التراويح قبل إعلان الهلال، حكم ذلك؟

لا يجوز، لأن التراويح مخصوصة برمضان ويُستحب الانتظار حتى تثبت الرؤية رسمياً.

س: الحسابات الفلكية، هل يُعمل بها؟

لا يُعمل بها في مسألة دخول الشهر أو خروجه، والأصل اتباع الرؤية الشرعية.

س: إذا كان الجو مغيماً، هل يصام يوم الشك؟

لا يصام حتى يتم الرؤية أو يُكمل عدد أيام الشهر، ويجب الإفطار عند عدم رؤية الهلال.

س: نصيحتكم للمسلمين مع استقبال رمضان؟

على المسلمين التوبة النصوح، واجتهاد الأعمال الصالحة، والحرص على الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء والصدقة، ومسابقة الخيرات، مع تجنب السيئات والمعاصي.

تنويه: جميع الفتاوى السابقة مأخوذة من موقع الإمام ابن باز.

المصدر / وكالات