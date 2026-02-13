فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رغم المنع والتضييق.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"حماس" تُطالب المجتمع الدّولي باتِّخاذ إجراءات رادعة لمواجهة عمليات التهجير والضم بالضّفة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة ويداهم منزلاً بعين زيوان

إصابات بهجوم جنود الاحتلال والمستوطنين جنوبي نابلس والقدس

مستوطنون يقطعون نحو 300 شجرة زيتون شمال رام الله

آخر التطورات.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

دي يونغ يفتح النار على "الفار": ما حدث "فضيحة"

ألبانيزي: لن أستقيل ولن أتلقَّى دروسًا من دول تنتهك القانون الدولي

أتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

"حماس" تُطالب المجتمع الدّولي باتِّخاذ إجراءات رادعة لمواجهة عمليات التهجير والضم بالضّفة

13 فبراير 2026 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الهجوم الهمجي الذي نفذه قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال الفاشي على قرية تلفيت جنوبي نابلس، ومناطق مختلفة من الضفة المحتلة؛ يمثّل عدواناً إجرامياً واستمراراً لممارسات إرهابية مستمرة وممنهجة تديرها حكومة الاحتلال.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الجمعة، أن حكومة مجرم الحرب نتنياهو تعمل بشكل منهجي على تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني، عبر إطلاق يد المستوطنين المدجّجين بالأسلحة، وبحماية جيش الاحتلال، لتعيث فساداً في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة جرائم الاحتلال في الضفة، واتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة مشاريع التهويد والتهجير والضم التي تقودها حكومة الاحتلال الفاشي.

كما دعت "حماس" جماهير شعبنا في الضفة المحتلة، وكافة القوى والفصائل إلى التوحّد في مواجهة هذه السياسات الخطيرة، وتفعيل كل أشكال النضال والمقاومة لإفشالها، والتمسّك بحقنا في إزالة الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مخيم نور شمس #الحرب على الضفة #الضم بالضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة