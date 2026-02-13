الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة ويداهم منزلاً بعين زيوان

فلسطين أون لاين

13 فبراير 2026 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من توغل الاحتلال في ريف القنيطرة

توغَّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، في قرية عين الزوان بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أنّ قوة الاحتلال كانت مؤلفة من 6 آليات من نوع "همر"، توغلت بمنطقة التل الأحمر الغربي باتجاه القرية، حيث داهمت منزل أحد الأهالي  وفتشته.

وأشارت الوكالة إلى أنّ قوات الاحتلال لا تزال منتشرة في محيط المكان، "من دون معرفة أسباب المداهمة".

وتجدد قوات الاحتلال اعتداءاتها وتوغلاتها اليومية في المنطقة، حيث توغلت أمس الخميس، في وقت سابق في قرية صيدا الحانوت، بريف المحافظة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عند مدخلها الغربي، وفتشت المارة وعرقلت الحركة، قبل انسحابها من المنطقة.

كما توغلت قوات الاحتلال أول أمس الأربعاء 11 شباط، قبل انسحابها مساء من قرية أوفانيا وإطلاقها قنابل مضيئة في سماء القرية.

وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة في إطار الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة وأراضي سوريا وسلامة مواطنيها، والتي تصاعدت منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#ريف القنيطرة #الحرب على سوريا #الاعتداءات في سوريا

