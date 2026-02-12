استشهاد أسير من قطاع غزة في سجون الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، مساء يوم الخميس، باستشهاد الأسير حاتم اسماعيل عبد اللطيف ريان (59 عامًا) في سجون الإحتلال وهو من مدينة غزة.

وأوضحت مصادر عائلية، مساء اليوم، أن الأسير حاتم ريان ضابط إسعاف يقبع في سجن "النقب" الصحراوي منذ تاريخ 27/12/2024، حيث اعتقاله جيش الاحتلال من مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وإلى جانبه ابنه المصاب معاذ، خلال العملية العسكرية المعروفة بـ"خطة الجنرالات".

وبلغ عدد الأسرى من الطواقم الطبية الذين اختطفهم الاحتلال خلال عامين من حرب الإبادة 362 أسيرًا، بينهم 88 طبيبًا و132ًممرضًا و72 مساعدًا طبيًا و47 إداريًا.

ويتعرض نحو 10 آلاف أسير فلسطيني لانتهاكات متواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما ارتقى أكثر من 90 أسيرًا داخل السجون خلال العامين الأخيرين نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، إلى جانب سياسات التنكيل والحرمان الممنهجة داخل سجون الاحتلال، فيما لا تزال جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال.

