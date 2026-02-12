روسيا تعلن رفضها المشاركة باجتماع "مجلس السلام" المرتقب

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها لن تحضر اجتماع "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن موسكو ما زالت تدرس موقفها من المجلس.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة موسكو، يوم الخميس، تعليقًا على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لعقد أول اجتماع لقادة “مجلس السلام” ومؤتمر للمانحين في 19 فبراير/شباط، في إطار المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت زاخاروفا: “لن تكون روسيا ممثلة في اجتماع مجلس السلام، والعمل مستمر لبلورة مقاربة موسكو تجاه المجلس”.

و7 فبراير الجاري أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 فبراير، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقل الموقع السبت، عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين أن الاجتماع المرتقب سيكون أول لقاء رسمي للمجلس، وسيتضمن مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار غزة.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني أعلن ترامب تأسيس “مجلس السلام”، وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، حيث اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

ومع أن "مجلس السلام" ظهر على أنقاض الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بدعم أمريكي، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

ويصف الميثاق المجلس بأنه “منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع”، مع صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، ما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.