شرطة خانيونس تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 85 ألف شيكل

12 فبراير 2026 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
غزة/ فلسطين أون لاين

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس ـ قسم المركز الغربي ـ خلافًا ماليًا نشأ عن شراكة تجارية قبل العدوان على غزة بين اثنين من المواطنين، بقيمة (85) ألف شيكل.

وذكر مدير الشرطة المجتمعية، في بيان صحافي، أن ضباط قسم المركز الغربي تلقّوا شكوى من المواطن (ب.ط)، أفاد فيها بمطالبته المشكوّ ضده (ط.ب) بمبلغ (85) ألف شيكل، على خلفية شراكة تجارية سابقة لعدوان 2023 على غزة.

وأوضح مدير الشرطة المجتمعية أنه جرى استدعاء المشكوّ ضده لأكثر من جلسة، للاستماع إلى أقواله والاطلاع على التفاصيل والمستندات المتعلقة بطبيعة الشراكة بين الطرفين، ثم جمعهما في إطار مساعٍ للتوصل إلى حلٍّ وديّ.

وأكد مدير الشرطة المجتمعية نجاح جهود الصلح بحضور الكفلاء والشهود، وتوقيع سند اتفاق جديد ينصّ على تقسيط المبلغ على عدة دفعات مالية متتالية.

#قطاع غزة #غزة #خانيونس #الشرطة

