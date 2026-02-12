حماس: الاعتداء على الأسير البرغوثي جريمة تعكس وحشية الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن ما تعرض له الأسير القائد عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع من اعتداء مباشر وضرب متعمد أدى لإصابته، جريمة تعكس مستوى الوحشية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى، في إطار سياسة قمع ممنهجة.

وأوضح شديد، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هذه الإعتداءات الإجرامية تؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الأسرى وتعريض حياتهم للخطر وصولاً لقتلهم، عدا عن ممارساته الأخرى من سياسة التجويع والإهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق.

طالع المزيد: إصابة الأسير القائد عبد الله البرغوثي وتدهورٌ في حالته الصحية بسجن جلبوع



وأشار إلى أن ما يجري بحق القائد البرغوثي هو نموذج لما يتعرض له آلاف الأسرى داخل السجون، من عزل وقمع واقتحامات وتنكيل، في ظل غياب أي موقف حقيقي، وصمت عالمي مريب يشجع إدارة السجون على التمادي.

وحذر شديد من خطورة استمرار هذه الاعتداءات على الأسرى، والمساس بحياتهم وصحتهم.

ودعا القيادي في حماس الشعب الفلسطيني إلى أوسع حالة من الحشد والإسناد للأسرى في كل الساحات، وتصعيد الفعاليات الشعبية والإعلامية والحقوقية، مشددًا على أن قضية الأسرى أولوية وطنية، حتى كسر قيدهم وانتزاع حريتهم.