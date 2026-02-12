التنمية في غزة تعلن عن آلية جديدة لعمل "تكيات رمضان"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، يوم الخميس، عن آلية جديدة بشأن تنظيم عمل التكيات والمطابخ، في قطاع غزة، قبيل شهر رمضان المبارك، بما يضمن كرامة المستفيدين ويحفظ صحتهم ويصون حقوق المتبرعين.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ صادر عنها، أنّه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لآليات توزيع الوجبات، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية المُلزِمة لتنظيم عمل التكيات والمطابخ في القطاع، وذلك على النحو الآتي:

منع الطبخ في الشوارع منعاً باتاً، وقصره على المطابخ الرسمية والأماكن المغلقة والنظيفة وفق المعايير الصحية المعتمدة.

منع تنفيذ وجبات بنظام الأرز السادة، وإلزام إرفاق اللحوم بها، خاصة مع قرب شهر رمضان . حظر التوزيع بنظام القدور، واشتراط الالتزام بالوجبات المُغلّفة التي تضمن الجودة والسلامة . وقف تقديم “التكيات السائلة” مثل العدس، والعمل على توفير بدائل أكثر احتياجاً وبجودة عالية . الالتزام الصارم بالشروط الصحية المعتمدة في جميع مراحل الطبخ والنقل والتوزيع . منع إتلاف المواد الغذائية إلا بعد الرجوع إلى الوزارات المختصة ووفق الأصول القانونية المعتمدة . ضرورة توفيق الأوضاع القانونية للمطابخ والتكيات لدى الجهات المختصة .

وبيّنت الوزارة أن متابعتها لبعض حالات الإتلاف أو آليات التوزيع أظهرت، في بعض الأحيان، وجود ممارسات شكّلت غطاءً لإهدار أموال المتبرعين، وهي أموال تمثل حقوقاً أصيلة للمواطنين يجب صونها وحمايتها.

وأكدت الوزارة على كافة المؤسسات والمبادرين والمتبرعين المحليين بالالتزام الكامل بهذه التعليمات، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة ستتابع التنفيذ كلٌّ في نطاق اختصاصه، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون.

وشدّدت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تقديم خدمة إنسانية لائقة وآمنة صحياً، عادلة في توزيعها، وتقوم على أعلى درجات النزاهة والشفافية في إدارة أموال التبرعات، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحفظ كرامتهم.