موجة إقالات غير مسبوقة تضرب مدربي أوروبا في 2026

12 فبراير 2026 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
صورة توضيحية

شهدت الدوريات الأوروبية الكبرى عام 2026 تصاعداً غير مسبوق في إقالات المدربين، حيث لم ينجُ كبار الأندية ولا الفرق الصغيرة من "مقصلة النتائج المخيبة".

نوتنغهام فورست: أقالت شون دايش بعد 114 يوماً، ليصبح ثالث مدرب يطيح به النادي في موسم واحد.

توتنهام هوتسبير: رحل توماس فرانك بعد 8 أشهر بسبب تراجع النتائج.

مارسيليا: أنهى روبرتو دي زيربي عاما ونصف بعد خسارة مذلة أمام باريس سان جيرمان والإقصاء من دوري الأبطال.

رين: أقيل حبيب باي عقب أربع هزائم متتالية.

تشيلسي ومانشستر يونايتد: انفصل إنزو ماريسكا وروبن أموريم عن الفريقين بسبب الأداء المتراجع والخلافات الإدارية.

ريال مدريد: ترك تشابي ألونسو منصبه بعد 7 أشهر، عقب تذبذب النتائج وخسارة السوبر الإسباني.

الموجة تؤكد أن "مقعد المدرب في أوروبا أصبح الأقل أماناً"، مع ضغوط متزايدة من الملاك والمشجعين على حد سواء.

