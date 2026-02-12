موجة إقالات غير مسبوقة تضرب مدربي أوروبا في 2026

شهدت الدوريات الأوروبية الكبرى عام 2026 تصاعداً غير مسبوق في إقالات المدربين، حيث لم ينجُ كبار الأندية ولا الفرق الصغيرة من "مقصلة النتائج المخيبة".

نوتنغهام فورست: أقالت شون دايش بعد 114 يوماً، ليصبح ثالث مدرب يطيح به النادي في موسم واحد.

توتنهام هوتسبير: رحل توماس فرانك بعد 8 أشهر بسبب تراجع النتائج.

مارسيليا: أنهى روبرتو دي زيربي عاما ونصف بعد خسارة مذلة أمام باريس سان جيرمان والإقصاء من دوري الأبطال.

رين: أقيل حبيب باي عقب أربع هزائم متتالية.

تشيلسي ومانشستر يونايتد: انفصل إنزو ماريسكا وروبن أموريم عن الفريقين بسبب الأداء المتراجع والخلافات الإدارية.

ريال مدريد: ترك تشابي ألونسو منصبه بعد 7 أشهر، عقب تذبذب النتائج وخسارة السوبر الإسباني.

الموجة تؤكد أن "مقعد المدرب في أوروبا أصبح الأقل أماناً"، مع ضغوط متزايدة من الملاك والمشجعين على حد سواء.

المصدر / وكالات