وفد قيادي من "حماس" يصل القاهرة لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة،، إلى العاصمة المصرية القاهرة أول أمس لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر مطلعة إن زيارة وفد حماس للقاهرة تأتي في سياق جهود الحركة مع الوسطاء لإغاثة شعبنا الفلسطيني وتحقيق التعافي العاجل بالمجالات المختلفة في قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد عامين من حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين