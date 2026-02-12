فلسطين أون لاين

"مربكات هايلوكس" قرب الحدود المصرية تثير حالةً من الهلع بين المستوطنين.. ما قصّتها؟

12 فبراير 2026 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
مركبات هايلوكس

قالت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار على الحدود مع مصر، عقب رصد شاحنات مدنية مصرية اقتربت من السياج الفاصل من الجانب المصري.

وقالت القناة 12 العبرية، "شوهدت مجددا مساء الأربعاء، مركبات هايلوكس عند الحدود المصرية، على بعد نحو مئة متر من مستوطنة شلوميت، مما أثار هلع ورعب كبير لدى المستوطنين خشية سيناريو مشابه لما جرى في 7 أكتوبر".

وأضافت "على الفور دفع الجيش الإسرائيلي بقوات إلى المكان، إضافة إلى دبابات ومروحيات قتالية".

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أكدوا أن من كانوا في المركبات مدنيون، وأن استدعاء القوات جرى بالتنسيق مع الجانب المصري. ولا يوجد تخوف من أن يكون الأمر "حادثا أمنيا".

وذكرت القناة 15 العبرية، أن التقدير في "الجيش الإسرائيلي" بأن مركبات الهايلوكس البيضاء التي اقتربت في الأيام الأخيرة من الحدود المصرية تعود إلى عائلة بدوية استقرت في المكان.

وبحسب الجيش، يجري التعامل مع الموضوع عبر قنوات دبلوماسية من أجل نقلهم إلى نقطة أخرى.

وتأتي هذه التطورات على وقع توترات إعلامية متبادلة خلال الفترة الأخيرة، إذ كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد حذر في 5 شباط/فبراير الجاري من تعاظم قدرات الجيش المصري، داعيا إلى منع ما وصفه بـ”تراكم مفرط” في قوته، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقّعت مصر و"إسرائيل" معاهدة سلام عقب اتفاقية “كامب ديفيد” عام 1978، ومن أبرز بنودها إنهاء حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء، مع الإبقاء على مناطق منزوعة السلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
