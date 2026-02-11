ممداني يطالب بالإفراج الفوري عن الفلسطينية لقاء كردية

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعا عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، إلى الإفراج الفوري عن الطالبة الفلسطينية لقاء كردية، المحتجزة لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

وقال ممداني، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن كردية محتجزة منذ قرابة عام "لأنها رفعت صوتها ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين"، مشيرا إلى أنها نُقلت أخيرا إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية حادة، قبل أن يُعاد احتجازها مجددا.



الطالبة الفلسطينية لقاء كردية والتي اعتقلتها "الهجرة" الأمريكية

وكانت وكالة الهجرة والجمارك قد أوقفت كردية في آذار/مارس 2025 بدعوى تجاوزها مدة تأشيرتها، ما جعل إقامتها غير قانونية بحسب السلطات.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الاثنين، بأن الفلسطينية البالغة 33 عاما، والتي فقدت عشرات من أفراد عائلتها في الحرب على غزة، نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بنوبة صرع أثناء احتجازها في مركز تابع لإدارة الهجرة والجمارك.

وأوضح فريقها القانوني وعائلتها أن لقاء، التي تقيم في الولايات المتحدة ووالدتها مواطنة أمريكية، خرجت من المستشفى الاثنين وأُعيدت إلى مركز الاحتجاز.

وذكروا أن الطاقم الطبي في مركز احتجاز بريريلاند بمدينة ألفارادو في ولاية تكساس أوصى في السادس من شباط/فبراير بنقلها إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية عقب تعرضها لنوبة صرع.

وأشار محاموها إلى أنها احتُجزت مطلع العام الماضي خلال مراجعة روتينية مع مسؤولي الهجرة في مكتب نيوارك، حيث كانت برفقة محاميها، وكانت آنذاك تستعد لاستكمال إجراءات الحصول على إقامة قانونية.

وقالت عائلتها وفريق الدفاع، في بيان نقلته وسائل إعلام، إنهم لم يتلقوا إخطارا رسميا من السلطات بشأن وضعها الصحي. ونقل عن قريبها حمزة أبو شعبان قوله: "نشعر بالارتياح لخروج لقاء من المستشفى، لكننا لا نزال نجهل تفاصيل حالتها وما الذي جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية".