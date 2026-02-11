قصف واحتجازات.. "إسرائيل" تصعد عدوانها على سوريا

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلاته في الجنوب السوري منذ مطلع 2026، رغم جولة المفاوضات التي جرت في باريس يناير الماضي برعاية أمريكية، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية نحو ترتيبات أمنية دائمة بين دمشق وواشنطن.

توغلات وانتهاكات يومية

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الثلاثاء-الأربعاء قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، فيما سجل نشطاء وإعلاميون خلال يناير/كانون الثاني 143 انتهاكاً، منها 131 في القنيطرة، و10 في درعا، واثنان في ريف دمشق. وموثق 48 توغلاً باستخدام الآليات العسكرية الثقيلة، إضافة إلى إقامة 20 حاجزاً مؤقتاً واحتجاز 19 مدنياً، بينهم أطفال، وتعطيل مصادر رزق السكان.

كما نفّذ جيش الاحتلال 10 حملات دهم وتفتيش، وارتكب عمليات تخريب واستجواب، مع قصف محيط القرى وتحليق مكثف للطائرات الحربية والمروحيات، فيما بلغ عدد المختطفين منذ ديسمبر 2024 نحو 118 مدنياً، منهم 38 لا يزالون رهن الاحتجاز.

المصدر / العربي الجديد