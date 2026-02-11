بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في غزة

أفاد السفير الروسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أناتولي فيكتوروف، بأن بلاده تجري محادثات مع الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام وعدد من الدول الأخرى، بهدف إنشاء مستشفى روسي مجهز بالكامل في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن فيكتوروف قوله، في تصريحات أوردتها وكالة ريا نوفوستي الروسية الناطقة باسم الكرملين، إن الفكرة طرحّت لأول مرة قبل نحو عامين، وقد عادت للظهور من جديد ضمن الجهود الدولية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وأكد السفير الروسي أن بلاده "مستعدة من حيث المبدأ لإنشاء هذه المنشأة الطبية في أقرب وقت ممكن، بمعدات طبية متقدمة وكوادر روسية متخصصة".

وأشار فيكتوروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداد بلاده لتنفيذ المشروع خلال اجتماع جمعه مؤخرًا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ولم يقدم السفير الروسي تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني المتوقع للمباشرة في إنشاء المستشفى، أو طبيعة التعاون المتوقع مع الأطراف المشاركة في المحادثات.

المصدر / فلسطين أون لاين