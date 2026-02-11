فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في غزة

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي

كيف تحول "ChatGPT" إلى رسام الكاريكاتير الأول عالمياً؟

"حماس" تُعلِّق على مبادرة إندونيسيا لإرسال قوات "حفظ السلام" إلى غزَّة

توتنهام يطيح بتوماس فرانك بعد 8 أشهر من التخبط في "البريميرليغ"

كيف تتحول الإنفلونزا الشديدة إلى خطر يهدد حياة مرضى القلب؟

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

"حماس": قرار الاحتلال في إبعاد أسرى مقدسيين يستدعي تدخُّلًا دوليًا عاجلًا

المفوضية الأوربية تحذر: اعتماد أوروبا على الآخرين قد يتحول إلى سلاح ضدها

"حماس" تُحذِّر من تصعيد الاحتلال لاقتحاماته واعتداءاته على الأقصى خلال رمضان

بمعدات وكوادر روسية.. محادثات لإنشاء مستشفى روسي في غزة

11 فبراير 2026 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
...
روسيا استعدت لتزويد المستشفى بمعدات طبية متقدمة وكوادر متخصصة

أفاد السفير الروسي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أناتولي فيكتوروف، بأن بلاده تجري محادثات مع الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام وعدد من الدول الأخرى، بهدف إنشاء مستشفى روسي مجهز بالكامل في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن فيكتوروف قوله، في تصريحات أوردتها وكالة ريا نوفوستي الروسية الناطقة باسم الكرملين، إن الفكرة طرحّت لأول مرة قبل نحو عامين، وقد عادت للظهور من جديد ضمن الجهود الدولية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وأكد السفير الروسي أن بلاده "مستعدة من حيث المبدأ لإنشاء هذه المنشأة الطبية في أقرب وقت ممكن، بمعدات طبية متقدمة وكوادر روسية متخصصة".

وأشار فيكتوروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداد بلاده لتنفيذ المشروع خلال اجتماع جمعه مؤخرًا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ولم يقدم السفير الروسي تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني المتوقع للمباشرة في إنشاء المستشفى، أو طبيعة التعاون المتوقع مع الأطراف المشاركة في المحادثات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #روسيا #مستشفى روسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة