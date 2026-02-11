الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، مراسم أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ونواب الوزراء الجدد، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشملت التعيينات الجديدة تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل.

كما أدت اليمين الدستورية الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضم التشكيل كذلك الدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام، والدكتور صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، وحسن رداد وزيرًا للعمل، والدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة، والدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد ماهر وزيرًا للصناعة.

كما أدى اليمين عدد من نواب الوزراء، بينهم السفير محمد أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والدكتورة سمر الأهدل نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور وليد عباس والمهندس أحمد عمران نائبين لوزير الإسكان.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، يتولى الفريق أشرف سالم زاهر حقيبة الدفاع خلفًا للفريق أول عبد المجيد صقر. ويشغل زاهر منصب رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث يشرف على تأهيل وتدريب الكوادر العسكرية في مختلف الكليات بالقوات المسلحة، ويُعد من القيادات البارزة في تطوير المناهج والتعاون الأكاديمي العسكري.

المصدر / وكالات