فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأونروا": الإجراءات الإسرائيلية بالضفة ضربة جديدة للقانون الدولي

الذهب والفضة يصعدان مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

قانون إعدام الأسرى... تصعيد "غير قانوني" يكشف إجرام الاحتلال

تشلسي يتعادل مع ليدز ويضيع فرصة الاقتراب من المركز الثالث

خروقاتٌ متواصلة.. إصابة طفل في خان يونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

هل يُعد رفض "نبوءة إسرائيل" معاداة للسامية؟ جدل يفجر جلسة استماع بالبيت الأبيض

الرئيس الكولومبي ينجو من محاولة اغتيال

أردوغان يعين وزيرين جديدين للداخلية والعدل

رغم قرار اعتقاله.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء 3 دول أعضاء بالجنائية الدولية

قبيل قمة واشنطن.. نتنياهو يبحث الملف الإيراني وترامب يلوح بإجراءات “صارمة للغاية”

"بقيَ 4 ساعات في البحر"

بالفيديو الرئيس الكولومبي ينجو من محاولة اغتيال

11 فبراير 2026 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
...
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نجاته من محاولة اغتيال، بعد تحذيرات ترده منذ أشهر بشأن مؤامرة لمهربي مخدرات تستهدفه.

وأوضح الرئيس الكولومبي، أنه تعذّر على مروحيته الهبوط ليل الإثنين في وجهتها على الساحل الكاريبي، بسبب مخاوف من أن أشخاصا -لم يسمِّهم- "كانوا سيطلقون النار" عليها.

وخلال اجتماع للحكومة بث مباشرة، قال بيترو "اتّجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل".

وجاءت تصريحاته أمس بعد الاختفاء المؤقت لعضوة مجلس الشيوخ من السكان الأصليين آيدا كيلكوي، المقربة منه سياسيا، مما دفع الرئيس للتحدث عن مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين السياسي، قائلا: "هذا يضعني في حالة تأهب".

وأشار الرئيس إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد شهور من التحذيرات المتكررة بشأن وجود مخططات لاغتياله، نسبتها السلطات الكولومبية في أكثر من مناسبة إلى عصابات المخدرات وجماعات مسلحة معارضة لسياساته، خصوصاً سياسته في السلام الشامل ومحاولاته للتفاوض مع بعض الجماعات المسلحة.

وتأتي تصريحات بيترو في خضم تصاعد العنف في كوبومبيا قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في مايو/أيار المقبل في بلد يرزح منذ عقود تحت وطأة نزاع بين متمردين وجماعات مسلّحة.

وقال بيترو، إن عصابة لتهريب المخدرات تسعى لاغتياله منذ توليه المنصب في أغسطس/آب 2022.

ومن ضمن المجموعة التي يتّهمها بيترو بالتخطيط لاغتياله إيفان مورديسكو، وهو زعيم فصيل منشق عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) لرفضه اتفاق السلام المبرم مع السلطات عام 2016.

واغتيل في كولومبيا قادة يساريون كثر، بينهم مرشحون للرئاسة. وسبق لبيترو -وهو أول رئيس يساري للبلد الواقع في أمريكا الجنوبية- أن أعلن عام 2024 نجاته من محاولة اغتيال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الرئيس الكولومبي #اغتيال الرئيس الكولومبي #الساحل الكاريبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة